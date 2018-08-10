مصرع شخصين وإصابة 11 فى تصادم سيارتين بصحراوى بنى سويف الشرقى

لقى شخصين مصرعهما، وأصيب 11 آخرين فى تصادم سيارتين إحداهما ربع نقل والأخرى ميكروباص، أمام مدخل مصنع أسمنت تيتان، على الطريق الصحراوى الشرقى القديم ببنى سويف .

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسبع سيارات، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى، والمصابين إلى قسم الاستقبال والطوارىء بالمستشفى، لتلقى الخدمة الطبية اللازمة.

ورفعت ادارة المرور آثار الحادث على جانبى الطريق، وأعادت حركة سير السيارات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.