video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 07:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شخصين وإصابة 11 فى تصادم سيارتين بصحراوى بنى سويف الشرقى

الجمعة، 10 أغسطس 2018 06:54 م
مصرع شخصين وإصابة 11 فى تصادم سيارتين بصحراوى بنى سويف الشرقى إسعاف - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق
لقى شخصين مصرعهما، وأصيب 11 آخرين فى تصادم سيارتين إحداهما ربع  نقل والأخرى ميكروباص، أمام مدخل مصنع أسمنت تيتان، على الطريق الصحراوى الشرقى القديم  ببنى سويف .

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف  بسبع سيارات، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى، والمصابين إلى قسم الاستقبال والطوارىء بالمستشفى، لتلقى الخدمة الطبية اللازمة.
 
ورفعت ادارة المرور آثار الحادث على جانبى الطريق، وأعادت حركة سير السيارات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار الحو ادث

حوادث اليوم

حوادث مصر

حوادث المحافظات

الصحراوى الشرقى

تصادم سيارتين




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة