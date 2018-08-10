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مصرع شاب سقط عليه عمود حديد لخلاطة فى عقار تحت الإنشاء بجمصة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:35 ص
مصرع شاب سقط عليه عمود حديد لخلاطة فى عقار تحت الإنشاء بجمصة جثة -أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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لقي شاب مصرعه فى مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية ، إثر سقوط القائم الحديدى لخلاطة إسمنتية أثناء عمله مع والده فى عقار تحت الإنشاء.

تلقي اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بوصول مستشفى جمصه المركزى المدعو محمد. م. ا. 16سنة عامل ومقيم في قرية كفر الأطرش شربين جثة هامدة ادعاء سقوط جسم صلب .

انتقل الرائد  إسلام صقر، رئيس مباحث القسم، إلي المستشفى، وبسؤال والد المتوفي في محضر الشرطة، أكد بانه حال عمله ونجله المتوفى على خلاطة أسمنت بعقار تحت الإنشاء بمنطقة 15مايو سقط عليه القائم الحديدي الخاص بها وحدثت إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولم يتهم احد بالتسبب في ذلك.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.


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