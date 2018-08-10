مشتركو الهاتف الأرضى يشغلون 38.88% من الخطوط والباقى فارغ

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إجمالى سعة السنترالات والتى بلغت 19 مليون و857 ألف خط حتى نهاية شهر مايو الماضى، وارتفع عدد المشتركين فى التليفونات الثابتة إلى 7 ملايين و721 ألف مشترك، لتبلغ نسبة الخطوط العاملة إلى السعة المتاحة 38.88 %.
وأظهرت البيانات، أن عدد المشتركين فى الحضر بلغ 6 مليون و94 ألف مشترك حتى نهاية شهر مايو الماضى، وبلغ عدد المشتركين فى الريف مليون و626 ألف مشترك، فيما بلغ عدد المشتركين بالمنازل 6 مليون و594 ألف مشترك، وبالجهاز الحكومى 179 ألف مشترك، وعدد المشتركين التجارى 947 ألف مشترك، وبلغت الكثافة التليفونية للتليفون الثابت 7.64%.
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