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مرور أبوحماد بالشرقية يضبط سيارة مبلغ بسرقتها فى حملة أمنية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 07:06 ص
مرور أبوحماد بالشرقية يضبط سيارة مبلغ بسرقتها فى حملة أمنية اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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تحفظ رئيس وحدة مرور أبوحماد بالشرقية، علي مواطن لقيادته سيارة مبلغ بسرقاتها، أثناء إحدى الحملات المرورية، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من  العميد رضا فوزى، مدير إدارة مرور الشرقية، يفيد قيام  الرائد طارق جودة، رئيس وحدة مرور أبوحماد بالشرقية، من ضبط سيارة مبلغ بسرقاتها، أثناء قيامه بحملات مرورية بدائرة المركز.

وتبين أن السيارة تحمل أرقام مزيفة والرقم الأصلى هو ل ر 3924 مبلغ بسرقتها بتاريخ 28 فبراير، 2018، وتحمل شاسيه رقم 35245 وتم التحفظ عليها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 322 جنح مرور أبوحماد.

فيما تمكنت الحملات المرورية، بالتنسيق مع مديرية الصحة، من إجراء تحاليل طبيبة ل10 سائقين، تبين إيجابية سائق منهم يقود تحت تأثير المخدر وتم تحرير محضر له.


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