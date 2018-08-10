محافظ أسيوط: خطة لصيانة الطرق الرئيسية والسريعة شهريا

أسيوط ضحا صالح

تفقد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، مركزى أسيوط والفتح ومدينة أسيوط لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير مداخل ومخارج المحافظة والطرق السريعة والمحاور المرورية والوقوف على مدى توافر الخدمات الأساسية للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار استكمال خطة المحافظة فى النظافة العامة ومنظومة التجميل والتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين التى تشهدها المحافظة فى جميع قطاعاتها تزامنا مع ما تم تنفيذه من مشروعات قومية وتنموية بها.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة ونبيل الطيبى رئيس مركز ومدينة أسيوط وأيمن محروس رئيس حى شرق مدينة أسيوط وعبد الرؤوف النمر القائم بأعمال رئيس حى غرب مدينة أسيوط ونبيلة محمود رئيس مركز ومدينة الفتح والعديد من القيادات التنفيذية ومسئولى المتابعة الميدانية بالمحافظة.

كما تفقد المحافظ الأعمال التى يجرى تنفيذها لتجميل وصيانة الشوارع والطرق السريعة والتى تشمل أعمال الرصف والتسوية وصيانة الأرصفة والبلدورات وأعمدة الإنارة والكشافات وصيانة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات والأتربة من جوانب الطرق وذلك بمداخل مدينة أسيوط الشمالية والجنوبية والطرق الواصلة بينهما وطريق المطار والطريق السريع بمركز الفتح وكوبرى الواسطى وطريق الكورنيش وامتداد شارع الثورة.

وقال المحافظ، فى بيان، إن هذه الأعمال سيتم تنفيذها دوريًا، حيث سيتم اختيار منطقة شهريًا فى أى مركز من المراكز وتدعيمها بعمالة ومعدات من الانقاذ السريع والحملات الميكانيكية من أجل الحفاظ على الوجه الجمالى المشرق للمحافظة وتنمية أسيوط وخدمة شعب ومواطنى المحافظة منوهًا عن ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل وسرعة الإنجاز فى أعمال التطوير.

من جابنه، أوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة أن المحافظ قام خلال الجولة بمتابعة أعمال ازالة الاشغالات واللافتات العشوائية والأسلاك والتند القماش والصاج وتراكمات الاتربة والرمال من طريق أسيوط/ القاهرة الزراعى أمام قرية منقباد وأمام كمين الطرق وأعمال صيانة الأسفلت والرصف التى تتم بطريق المطار وكذلك الطريق السريع الفتح/ الواسطى وطريق أسيوط الجديدة بدائرة مركز الفتح وكذلك أعلى كوبرى الواسطى كما شدد على إزالة بعض المخلفات فى قطعة أرض فضاء بجوار موقف نزله عبد اللاه وذلك فى إطار خطة المحافظة لرفع كافة الاشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية والانتهاء من أعمال الدهانات للكبارى والأرصفة.

وقال السكرتير العام إنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن بضرورة استمرار حملات إزالة الاشغالات ورفع المخلفات والبلدورات الزائدة بالشوراع بشكل دورى لانهاء معاناة المواطنين بتحسين حالة الطرق وتسكين الباعة الجائلين بالأسواق المخصصة لهم لعدم عودتهم مرة أخرى للشوارع منوها أن المحافظ حرص خلال الجولة على مصافحة عمال النظافة وشكرهم على ما يبذلوه من جهد من أجل إظهار المحافظة بالشكل الجمالى الذى يليق بها.