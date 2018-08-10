محافظة كفر الشيخ تستقبل جثمان شاب مصرى لقى حتفه داخل سجن إيطالى

كفر الشيخ – محمد سليمان

وصل جثمان حسن رمضان مخيمر شرف " 20سنه، والذى توفى فى ظروف غامضة عقب احتجازه بسجن مدينة فيتيربوالإيطالية، لمطار القاهرة، عقب تدخل وزارة الخارجية، وتسليمه لذويه ليدفن الجثمان بعزبة السوالمه التابعة للوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء، بمركزمطوبس فى كفر الشيخ.

وقالت عايده الشحات سليم ، 45 سنة، والدة حسن ، لليوم السابع إنها تلقت اتصالاً من نجلها محمود بأنه تسلم جثمان شقيقه بمطار القاهرة وهو في طريقه للقرية لدفن الجثمان بمقابر العائلة مشيرة إلى أنها لم تر نجلها منذ 6 سنوات، وكان عمره وقتها 15 سنة .