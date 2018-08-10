لص يسرق توك توك بعد الاعتداء على صاحبه بالمقابر بالمنيا

فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، من ضبط عاطل سرق توك توك بعد الاعتداء على صاحبه بالضرب .

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا أخطارا يفيد ورود بلاغ لضباط مباحث مركز شرطة أبو قرقاص من "ا نادر م ع" 13 سنة طالب ومقيم دائرة المركز، أنه حال سيره ببندر الفكرية دائرة المركز مستقلا دراجته البخارية "توك توك" بدون لوحات معدنية، استوقفه أحد الأشخاص غير معلوم لديه طلب منه توصيله لقرية تابعة للمركز وحال وصوله لأحد المقابر أثناء طريقه فوجئ بقيامه بالتعدى عليه بالضرب بقطعة حجرية التقطها من الأرض، محدثا إصابته والاستيلاء منه التوك توك وفر هاربا عقب ذلك.

وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "حسن ع م" 22 سنة عامل سبق اتهامه فى قضية "سرقة" ومقيم دائرة مركز المنيا، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط المذكور بنطاق محل إقامته وبحوزته سلاح نارى " فرد خرطوش" محلى الصنع ومبلغ مالى 6 آلاف جنيه.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بارتكابه للواقعة والتصرف فى التوك توك بالبيع لدى أحد عملائه "شعبان ع ط " 38 سنة فلاح ومقيم دائرة مركز المنيا، وأن المبلغ المضبوط بحيازته من متحصلات البيع وأضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع .

بالعرض على مدير الأمن وجه بالتحفظ على المتهم، والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .