video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

لص يسرق توك توك بعد الاعتداء على صاحبه بالمقابر بالمنيا

الجمعة، 10 أغسطس 2018 11:53 ص
لص يسرق توك توك بعد الاعتداء على صاحبه بالمقابر بالمنيا توك توك -أرشيفية
فريق المحافظات
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، من ضبط عاطل سرق توك توك بعد الاعتداء على صاحبه بالضرب .

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا أخطارا يفيد ورود بلاغ لضباط مباحث مركز شرطة أبو قرقاص من "ا نادر م ع" 13 سنة طالب ومقيم دائرة المركز، أنه حال سيره ببندر الفكرية دائرة المركز مستقلا دراجته البخارية "توك توك" بدون لوحات معدنية، استوقفه أحد الأشخاص غير معلوم لديه طلب منه توصيله لقرية تابعة للمركز وحال وصوله لأحد المقابر أثناء طريقه فوجئ بقيامه بالتعدى عليه بالضرب بقطعة حجرية التقطها من الأرض، محدثا إصابته والاستيلاء منه التوك توك وفر هاربا عقب ذلك.

وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة  "حسن ع م"  22 سنة عامل سبق اتهامه فى قضية "سرقة" ومقيم دائرة مركز المنيا، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط المذكور بنطاق محل إقامته وبحوزته سلاح نارى " فرد خرطوش" محلى الصنع ومبلغ مالى 6 آلاف جنيه.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بارتكابه للواقعة والتصرف فى التوك توك بالبيع لدى أحد عملائه "شعبان ع ط " 38 سنة فلاح ومقيم دائرة مركز المنيا، وأن المبلغ المضبوط بحيازته من متحصلات البيع وأضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع .

بالعرض على مدير الأمن وجه بالتحفظ على المتهم، والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة  التحقيق .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع عامل داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار فى المنيا

المنيا

توك توك

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

امن المنيا




لا تفوتك
غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

هل تجرّم "الصحة" الولادات القيصرية بدون دواع طبية.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

هل تجرّم "الصحة" الولادات القيصرية بدون دواع طبية.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة