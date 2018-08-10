قافلة طبية تستهدف 1126 مواطنا بقرية مهدى الأخرم جنوب بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، ورئاسة الدكتورة هايدى محمد عبد الوهاب منسق القواقل الطبية، قافلة طبية بقرية مهدى الأخرم التابعة لمركز الفشن استهدفت 1126 مواطنا.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، فى بيان له اليوم الجمعة، إن القافلة تمت وبمشاركة فريق إشراف القوافل الطبية ببنى سويف، الدكتورة هايدى محمد عبد الوهاب منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبى، وطه كمال حجاج مسئول مالى وإدارى، وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوفل، وأحمد محمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم الكشف على 1126 مواطنا، شمل معمل دم 30 حالة، معمل طفيليات 36 حالة، 6 حالات محولين للمستشفيات، وحالتين علاج على نفقة الدولة، و114 حالة تثقيف صحى.