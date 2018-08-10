قائمة مقتدى الصدر تتصدر نتائج الانتخابات التشريعية بالعراق بعد إعادة الفرز

بغداد (أ ف ب)

تصدّر تحالف الزعيم الشيعى البارز مقتدى الصدر مع الشيوعيين نتائج الانتخابات التشريعية فى العراق بحصوله على 54 مقعدًا، بعد إعادة الفرز اليدوى التى قرّرتها المحكمة العليا فى يونيو بسبب الاشتباه فى حصول تزوير، بحسب ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الجمعة.

والتغيير الوحيد الذى طرأ بعد الفرز اليدوى يتعلّق بقائمة "الفتح" التى تضم قياديين من قوات الحشد الشعبى الذى قاتل تنظيم الدولة الإسلامية، والتى فازت بمقعد إضافى على حساب قائمة محلية فى بغداد.

وبالتالى فإنّ قائمة "الفتح" تحتفظ بالمركز الثانى مع 48 مقعدا بدلا من 47، وفق ما أوضحت المفوضية المؤلفة من 9 قضاة.