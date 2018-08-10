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الجمعة، 10 أغسطس 2018 07:58 م
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فيسبوك يشدد إجراءات الدخول لمديرى صفحات أصحاب أكبر عدد من المتابعين فى أمريكا

الجمعة، 10 أغسطس 2018 07:24 م
فيسبوك يشدد إجراءات الدخول لمديرى صفحات أصحاب أكبر عدد من المتابعين فى أمريكا فيسبوك
(رويترز)
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قالت شركة فيسبوك اليوم الجمعة، إنها ستضيف خاصية جديدة للتحقق من هويات المستخدمين الذين يديرون صفحات على موقعها للتواصل الاجتماعى لها عدد ضخم من المتابعين فى الولايات المتحدة، فى مسعى لجعل عملية إدارة صفحة باستخدام حساب مزور أو مخترق أكثر صعوبة.

وتأتى الإجراءات بعد نحو أسبوع من إعلان فيسبوك إنها رصدت حملة منسقة جديدة للتأثير السياسى على منصتها بهدف تضليل المستخدمين قبل انتخابات الكونجرس الأمريكى فى نوفمبر.

وفى ذلك الوقت حذفت الشركة 32 صفحة وحسابا من فيسبوك وإنستجرام فى إطار مساعى للتصدى للتدخل الأجنبى فى الانتخابات الأمريكية.

وستتطلب الإجراءات الجديدة من مديرى صفحات فيسبوك تأمين حساباتهم بإجراءات تحقق من خطوتين وتوضيح محل الإقامة الرئيسى.

كما ستضيف فيسبوك قسما يظهر الدولة الرئيسية التى تدار منها الصفحة.

وسيضيف موقع انستجرام للصور، الذى تملكه فيسبوك، خصائص مماثلة فى الأسابيع المقبلة.

 


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