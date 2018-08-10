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فيديو.. هبوط أضخم طائرة نقل عسكرية أمريكية بلا عجلات أمامية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:18 ص
فيديو.. هبوط أضخم طائرة نقل عسكرية أمريكية بلا عجلات أمامية
كتب محمد جمال - وكالات
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قامت أكبر طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز "Lockheed C-5 Galaxy" بهبوط اضطرارى فى قاعدة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، نتيجة لعطل طرأ على عجلاتها الأمامية، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وتظهر صور الهبوط أن عطلا طرأ على آلية عمل العجلات الأمامية للطائرة التى يبلغ أكبر وزن لإقلاعها 380 طنا، الأمر الذى اضطر طاقم الطائرة للهبوط على جزئها الأمامى بلا عجلات أمامية، دون إصابات.

وفى عام 2017 وقعت حادثة مماثلة فى مطار قاعدة "روتا" البحرية العسكرية الأمريكية فى إسبانيا. واتضح بعد أعمال الفحص آنذاك أن لولبا كرويا عرقل آلية إخراج العجلات من مكانها داخل جسم الطائرة. وقد تم استبدال هذا اللولب فى جميع الطائرات من هذا النوع، غير أن الأخطاء فى عمل معدات هبوطها لا تزال مستمرة.

 

 


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أمريكا

طائرة عسكرية أمريكية

أخبار العالم اليوم

هبوط اضطرارى




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