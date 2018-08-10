فيديو.. تعرف على خدمات وزارة الداخلية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

خصصت وزارة الداخلية ضباط بالفنادق للرد على الاستفسارات وتلبية احتياجاتهم، ومهمتهم المرور على الحجاج وحل المشاكل بالتنسيق مع غرفة العمليات القائمة بالمدينة، والتأكد من سلامة الأجهزة بالغرفة كالتكييفات وأيضا الأسانسير.

شكلت وزارة الداخلية غرفة عمليات بالمدينة المنورة يترأسها رئيس بعثة الحج اللواء عمرو لطفى للرد عل استفسارات الحجاج منذ وصولهم لمطار المدينة، وخلال الخمس الايام الإقامة بفنادقها بها، وحتى تفويجهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

وتم الدفع مجموعتى عمل الأولى بالمطار لاستقبال الحجاج فور وصولهم وإخطار المجموعة الثانية وهى مجموعة التسكين بالأعداد التى وصلت، لتوفير أوجه الرعاية والمتابعة وحصر الحالات الصحية الحرجة كحالات الغسيل الكلوى، ويتم حصر أعداد التائهين والمفقودين والتنسيق مع السلطات السعودية.

كما تم تخيص ضابطات من الشرطة النسائية لمساعدة السيدات كبار السنة وذوى الاحتياجات الخاصة لمتابعتهم صحياً عن طريق الطبيبات التابعات لمستشفيات الشرطة اللاتى يرافقن حجاج القرعة.

ويستطيع حاج القرعة أن يرى المسجد النبوى من مكانة إقامته ويذهب إليه لأداء الصلاة مترجلاً فالمسافة لا تتعدى أمتار قليلة حيث تم اختيار الفنادق بالقرب منه تيسيرا عليهم.