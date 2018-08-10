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فيديو.. اختبار "الصوف والأسنان واللية" يضمن شراء خروف أضحية سليم

الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:09 م
فيديو.. اختبار "الصوف والأسنان واللية" يضمن شراء خروف أضحية سليم خروف العيد
كتبت آية دعبس
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قال المهندس محمدى البدرى، عضو مجلس نقابة الزراعيين، إنه لضمان شراء المواطنين خروف جيد كأضحية، لابد من التأكد من عدة أمور من بينها، ملاحظة حالة صوف الخروف، والتى يمكن التأكد من صحتها من خلال جذبها بعيدا عن جسد الخروف، وفى حال استجابتها بسهولة يعد ذلك دليلا على ضعف صحته، بالإضافة لضرورة أن تكون رقبة الخروف ليست نحيفة، والرأس لابد أن تكون صغيرة ليست كبيرة بشكل مبالغ فيه.
 
وأضاف البدرى، لـ"اليوم السابع"، أن كبر حجم "اللية" ليس أمر مستحب، خاصة أنها كلما كبر حجمها يعنى خسارة فى إجمالى وزن اللحم، مشيرا إلى أنه من أسنان الخروف يمكن التعرف على عمر الأضحية من خلالها، وأن أفضل عمر للأضحية بالنسبة للخروف من 10 أشهر حتى عامين، فضلا عن ضرورة خلو منطقة الأنف من أى إفرازات.
 
 

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نقابة الزراعيين

خروف العيد

عيد الاضحى

مواصفات خروف العيد




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