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غدا.. مصر للطيران تسير 21 رحلة لنقل 4480 حاجا للأراضى المقدسة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:31 م
غدا.. مصر للطيران تسير 21 رحلة لنقل 4480 حاجا للأراضى المقدسة حجاج
كتب احمد مصطفي-رحاب نبيل
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تستمر شركة مصر للطيران فى تسيير رحلاتها الجوية لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضى المقدسة من مطار القاهرة والمطارات المصرية لأداء مناسك الحج، حيث من المقرر أن تسير غدا السبت 21 رحلة جوية.

 

ومن المقرر أن تقلع 11 رحلة منها إلى جدة بواقع 9 رحلات من مطار القاهرة ورحلة من مطار الأقصر وأخرى من مطار شرم الشيخ،  و10 رحلات إلى المدينة المنورة تقلع جميعها من مطار القاهرة،  وذلك لنقل 4480 حاجا من حجاج قرعة القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ وتضامن القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وقنا والأقصر، وبعثة وزارتى الداخلية والصحة والمقاولون العرب حجاج السياحة وباماكو، وترانزيت لندن وميلانو وباريس وأكرا ولاجوس وأمستردام وتورنتو وڤيينا وأثينا وبروكسل وچنيڤ بالإضافة إلى رحلات العمل.

 

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مصر للطيران

حجاج

الأراضي المقدسة




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