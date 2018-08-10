طوكيو تتصدر قائمة أكثر المدن ابتكارا فى العالم

لندن (رويترز)

تغلبت طوكيو على لندن ونيويورك لتتصدر قائمة أكثر مدن العالم ابتكارا رغم أنها لم تدخل بين المدن العشر فيها إلا منذ 3 سنوات فحسب.

حققت طوكيو هذا الإنجاز بعد أن تبنت نهجا يعتمد على تكنولوجيا الروبوت والتصنيع ثلاثى الأبعاد. وتقدمت العاصمة اليابانية بسرعة كبيرة بعد دخولها للقائمة وهى أيضا من بين 3 مدن آسيوية فى قائمة هذا العام.

وقال كريستوفر هاير مدير مؤسسة (تو ثينك ناو) التى تنشر التقييم السنوى للمدن "ما يدهشنا حقا هذا العام هو تقدم طوكيو لتتغلب على مدن منافسة مثل بوسطن".

وتابع قائلا "أظهرت (طوكيو) نهجا واضحا من خلال تبنى التكنولوجيا الذكية لتقود الابتكار فيما عرفنا بأنها اتجاهات ستغير العالم تمزج بين تكنولوجيا الروبوت والتصنيع ثلاثى الأبعاد".

وشملت القائمة سنغافورة وسيدنى وسول فى مراكز متقدمة. وتقيم المؤسسة المدن على أساس 162 مؤشرا تشمل الرقابة على الإنترنت وتوزيع الثروات والأعمال الصديقة للبيئة.