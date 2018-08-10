video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

طلقة نارية من نجل عم العريس تصيب عاملا فى عرس بالقليوبية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 08:51 م
طلقة نارية من نجل عم العريس تصيب عاملا فى عرس بالقليوبية إسعاف - أرشيفية
القليوبيه-نيفين طه
إضافة تعليق

أصيب عامل بطلق نارى  بقرية تابعة لمدينة طوخ أثناء حضوره عرس صديقه، عندما أطلق أحد أقارب العريس أعيرة نارية، ما أدى  لإصابته ، تم نقل المصاب للمستسفى، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بإصابة المدعو ” ح ع ” 45 سنه  ،عامل بطلق نارى فى الوجه.

توصلت تحريات الرائد أحمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ، إلى أن المجنى عليه كان فى حفل عرس بقرية تابعة لمركز طوخ، فقام نجل عم العريس بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه ابتهاجا بالعرس، فأصاب المجنى عليه، وتم نقله إلى مستشفى طوخ، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

 

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخصين وإصابة 11 فى تصادم سيارتين بصحراوى بنى سويف الشرقى

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة