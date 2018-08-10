طلقة نارية من نجل عم العريس تصيب عاملا فى عرس بالقليوبية

القليوبيه-نيفين طه

أصيب عامل بطلق نارى بقرية تابعة لمدينة طوخ أثناء حضوره عرس صديقه، عندما أطلق أحد أقارب العريس أعيرة نارية، ما أدى لإصابته ، تم نقل المصاب للمستسفى، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بإصابة المدعو ” ح ع ” 45 سنه ،عامل بطلق نارى فى الوجه.

توصلت تحريات الرائد أحمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ، إلى أن المجنى عليه كان فى حفل عرس بقرية تابعة لمركز طوخ، فقام نجل عم العريس بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه ابتهاجا بالعرس، فأصاب المجنى عليه، وتم نقله إلى مستشفى طوخ، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.