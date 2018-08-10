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طائرة أمريكية تتعرض لتحذيرات فوق بحر الصين الجنوبى: "هذه الصين.. غادروا فورا"

الجمعة، 10 أغسطس 2018 01:17 م
طائرة أمريكية تتعرض لتحذيرات فوق بحر الصين الجنوبى: "هذه الصين.. غادروا فورا" جزر بحر الصين الجنوبى
كتب: هانى محمد
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تلقت طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية، الجمعة، ستة تحذيرات خلال رحلة فوق بحر الصين الجنوبى، حيث تقوم بكين بإنشاء جزر اصطناعية فى "المياه الدولية" المتنازع عليها بين عدد من الدول المحيطة.

 

وقالت شبكة "CNN" إن التحذير وجهته الرادارات الصينية للطائرة الأمريكية التى حظى فريق CNN بفرصة للصعود على متنها للاطلاع على المنشآت الجارى تنفيذها، وجاء نص التحذير: "الطائرة العسكرية الأمريكية، هذه الصين، غادروا فورا وابقوا بعيدا دون وقوع سوء تفاهم."

 

وأضافت شبكة "CNN"، أن كلا من فيتنام والفلبين وتايوان واندونيسيا وماليزيا وبروناى يطالبون بمساحات تتداخل فى بعضها البعض إلا أن الصين طالبت بأكبر مساحة من البحر الذى يمتد على رقعة مساحتها 3.6 مليون كيلومتر مربع.


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