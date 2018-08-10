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ضبط 5 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بالفيوم

الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:22 م
ضبط 5 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بالفيوم حمله امنية - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط 5 متهمبن بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر، وتم تحرير المحاضر اللازمة لهم، وأخطرت النيابات المختصة التى تولت التحقيق.
 
كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بضبط 5 متهمين بحيازتهم أسلحة نارية وذخائر، وهم "خالد ش م" 26 سنة، عامل وبحوزته 2 فرد خرطوش، و17 طلقة من ذات العيار، وتحرر المحضر رقم 9165 لسنة 2018 قسم أول الفيوم، و "عمرو س س" 21 سنة، طالب وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، وتحرر المحضر رقم 1528 لسنة 2018 يوسف الصديق، و "أحمد م م" 28 سنة، عامل وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، وتحرر المحضر رقم 5096 لسنة 2018 إدارى مركز شرطة اطسا، و "محمود ب ح" 46 سنة، عامل وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، وتحرر المحضر رقم 5097 لسنة 2018 مركز إطسا.
 
 

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