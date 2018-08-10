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الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:44 م
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ضبط 5 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:20 م
ضبط 5 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية -أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور، من ضبط 5 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

كان تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 حالات إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات، و هم " فتحى.م.ش"42 عاما مقيم الحسينية شرقية و"علاء .م.أ"35 عاما مقيم بولاق الدكرور القاهرة و"السيد.أ.م"45 عاما مقيم أبوحماد شرقية و"محمد.ر.م"26 عاما مقيم بيلا كفر الشيخ و"عبداللة .م.ع"27 عاما مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، حيث تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

 


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