ضبط 3 لصوص طعنوا سائق توك توك أثناء محاولة سرقته بمركز الوقف بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 3 لصوص بمساعدة أهالى مركز الوقف بعد قيامهم بطعن سائق توك توك بجرح نافذ بسلاح أبيض "مطواه" أثناء محاولتهم سرقة التوك توك الخاص بمنطقة الشيخ على أمين بمركز الوقف، شمالى قنا، وتمكن الأهالى من ضبط اثنين وتسليمهما للشرطة.



تلقى اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا بلاغا من مركز شرطة الوقف يفيد تمكن الأهالى من ضبط حازم.أ، من الغربية ومقيم بنجع موسى بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادي، وسامي.م، مقيم بذات النجع حال محاولتهما سرقة توك توك يقوده محمد.ع ، مصاب بجرح نافذ بالرقبة" وتم نقله لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.



وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين اصطحبوا المجنى عليه من مركز الوقف لتوصيلهم إلى إحدى القرى المجاورة التابعة للمركز وحال سيرهم بطريق الشيخ أمين اعتدوا عليه بسلاح أبيض مطواة وإحداث إصابته لسرقة التوك توك قيادته وتمكن المجنى عليه بإستغاثة الأهالى وضبطهم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.