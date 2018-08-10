ضبط 131 قضية مخدرات و 60 متهما مطلوبا وتنفيذ 52326 حكم قضائى متنوع

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 131 قضية مخدرات ، 60 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ، وتنفيذ 52326 حكم قضائى متنوع .

وقامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط 131 قضية مخدرات ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 4,275 كيلو جرام ، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 3,289 كيلو جرام ، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,188 كيلو جرام ، كمية من مخدر الفودو وزنت 625 جرام ، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 240 جرام ، كمية من مخدر الأفيوم وزنت 10 جرام ، 50529 قرص مخدر .

وفى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة تم ضبط 60 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه تم ضبط سبعة متهمين لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم 3 فرد محلى و 4 طلقات من ذات العيار - 4 قطع سلاح أبيض.

و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 572 دراجة نارية مخالفة ، وفى مجال إعادة السيارات المُبلغ بسرقتها تم إعادة سيارة مُبلغ بسرقته، و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 52326 حكم قضائى متنوع منها 166 حكم جنائى ، 16258 حكم حبس جزئى ، 2783 حكم حبس مستأنف ، 26660 حكم بالغرامة ، 6459 حكم مخالفة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والحملات الأمنية مستمرة.