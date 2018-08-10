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ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنية بالقناطر الخيرية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:19 م
ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنية بالقناطر الخيرية حملة أمنية - ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية القبض على عاطل هارب من حكم بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، تم التحفظ على المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
 
 
وفقا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، لضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، بضبط الهاربين من الأحكام القضائية والجنائية واجبه النفاذ تم شن حملة على مدينة القناطر الخيرية وأسفرت عن ضبط  المدعو "محمود. إ" 21  سنة، عاطل ومقيم ابوالغيط – دائرة مركز القناطر الخيرية محكوم عليه هارب في القضية رقم 23844 لسنة 2009م جنايات مركز القناطر الخيرية [ مخدرات ] , كلي رقم 2193  لسنة 2009 م ، بالسجن المؤبد وغرامة 100 الف جنية بجلسة 25/5/2010م جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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