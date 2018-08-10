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ضبط مطلوب فى 5 قضايا داخل مبنى تحت الإنشاء بالدقهلية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:35 ص
ضبط مطلوب فى 5 قضايا داخل مبنى تحت الإنشاء بالدقهلية حملة أمنية -أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شربين من ضبط عاطل متهم فى عدد من قضايا شروع فى قتل وحريق عمد وسلاح.
 
تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود معلومات للرائد محمد الارضي رئيس مباحث شربين باختباء مطلوب أمني داخل عقار تحت الانشاء.
 
وعلى الفور تم إعداد مأمورية وتم ضبط المدعو هانى ا. ا 39 سنة عاطل ومقيم قرية كفر الحاج شربينى سابق اتهامه فى عدد 5قضايا شروع فى قتل وحريق عمد وسلاح نارى ومخدرات داخل احد العقارات تحت الانشاء لاتجاره فى المواد المخدرة وحيازة اسلحة نارية.
 
ضبط بحوزته فرد خرطوش و7طلقات و150جرام من مخدر الهيروين وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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