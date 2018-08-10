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الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:16 ص
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ضبط عاطل بحوزته ربع كيلو حشيش وفرد خرطوش فى حلوان

الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:00 ص
ضبط عاطل بحوزته ربع كيلو حشيش وفرد خرطوش فى حلوان حشيش - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تباشر نيابة حلوان الجزئية، تحقيقاتها فى ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وربع كيلو حشيش، بقصد الاتجار.
 
كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد قيام "ا.ع" 30 سنة عاطل، بالاتجار فى مخدر الحشيش بدائرة القسم.
 
وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه وعثر بحوزته على ربع كيلو حشيش وسلاح نارى فرد خرطوش.
 
وبمواجهته اعترف بحيازة المخدرات بقصد الاتجار والسلاح النارى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

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