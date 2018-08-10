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الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:10 م
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ضبط تاجر بحوزته 2 طن دقيق مدعوم وتحرير 15 قضية تموينية بقنا

الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:44 م
ضبط تاجر بحوزته 2 طن دقيق مدعوم وتحرير 15 قضية تموينية بقنا حملة تموينية - أرشيفية
قنا – وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من شن حملة تموينية، بالتنسيق مع مباحث التموين، على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، لإعادة الإنضباط، وضبط المخالفين من الباعة بعدد من مرتكز المحافظة.

 

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى أخطارآ يفيد شن حملة تموينية، بعدد من أسواق المحافظة، اسفرت عن ضبط "احمد .ح" 50 سنة، تاجر، لتخزينة 2 طن دقيق مدعوم قبل قبل بيعه فى السوق السوداء.

 

كما تمكنت الحملة، من ضبط 15 قضية تموينية شملت عدم إعلان أسعار، بيع سلع بدون فواتير، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيقات.

 


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