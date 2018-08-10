ضبط المتهم بتهديد لواء شرطة فى مديرية أمن الدقهلية

الشرقية - فتحية الديب و شريف الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية القبض على المتهم بإرسائل رسائل تهديدية للواء شرطة بمديرية أمن الدقهلية خلال الهاتف المحمول، وتمت إحالته لنيابة جنوب المنصورة، التى قررت برئاسة المستشار فرج سلامة، رئيس النيابة، وبإشراف المحامى العام الأول، بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد ضبط "إبراهيم.م.ح" 42 سنة، لقيامه بتهديد "إ.ا" لواء شرطة بمديرية أمن الدقهلية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3052 لسنة 2018 إدارى المنصورة.

وذلك بعد قيام لواء الشرطة بتحرير محضر بالواقعة، وطلبت النيابة العامة تحريات الأمن الوطنى، ومباحث التوثيق والتكنولوجيا وتم ضبط المتهم.