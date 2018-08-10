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صور.. وزير الشباب يتفقد النادى الأوليمبى بالإسكندرية ويلتقط الصور مع اللاعبين

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:29 ص
صور.. وزير الشباب يتفقد النادى الأوليمبى بالإسكندرية ويلتقط الصور مع اللاعبين وزير الشباب يتفقد النادى الأوليمبى بالإسكندرية
الإسكندرية- هناء أبو العز
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واصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تفقده لعدد من المؤسسات الرياضية خلال زيارته للإسكندرية، حيث تفقد النادى الأوليمبى بحضور رئيسه النائب طارق السيد وبحضور النائب كمال أحمد وكيل وزارة الشباب والرياضة.
 
كان شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، فى ماراثون للجرى والدراجات، صباح اليوم الجمعة، بمحافظة الإسكندرية. 
 
وانطلق الماراثون من طريق الكورنيش بموقف جليم حتى سيدى جابر أمام شارع المشير والعودة، بمشاركة النشء والشباب من محافظة الإسكندرية، حاملين أعلام مصر. 
 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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