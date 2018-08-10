صور.. معاناة طالب بالوادى الجديد فقد بصره بعد جراحة فى المخ

يعانى الطالب أحمد بكر أحمد، 16 عامًا، من قرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة، من ورم فى المخ أدى لتكون مياه فى الرأس وخضع لعدد من العمليات الجراحية أدت لفقدانه البصر، ويحتاج لجراحة عاجلة تتكلف مبلغا ماليا كبيرا يصل إلى حوالى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن ظروفه المادية سيئة حيث إن والده يعمل باليومية ولا يستطيع توفير تلك المبالغ بجانب عدم قدرته على سداد الديون المتراكمة عليه بسبب إجراء الجراحات المتكررة لنجله الوحيد.

يقول الطالب أحمد بكر فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" إنه منذ أن كان فى سن الثانية عشرة أحس بآلام فى رأسه وبعد الفحوصات تبين أنه يعانى من ورم وتكون مياه على المخ وكان طبيعيًا يرى بعينيه بصورة عادية حتى قام بعمل عدة جراحات وتركيب وقام بتركيب صمام منذ 4 سنوات حتى أثرت تلك الجراحات على بصره حتى أصبح غير قادر على الرؤية تمامًا.

وأضاف أحمد أن أسرته تعانى من عدم القدرة على سداد الديون حتى الآن نظرًا لعدم قدرة والده على توفير تلك المبالغ ويسعى جاهدًا لتوفير أى مصدر دخل لعلاجه مناشدًا الجهات المختصة والجمعيات الخيرية بالتدخل لإنقاذه حياته التى أصبحت مهددة بعد فقدان بصره .

وأكد بكر أحمد والد الطالب المريض أنه يعيش منذ 4 سنوات فى معاناة ويقطع شهريا رحلات عذاب إلى القاهرة لإجراء الفحوصات والإشاعات وعمل عدة جراحات لنجله الوحيد وأصبح غير قادر على تحمل نفقات العلاج بعد أن انفق كل ما لديه على العلاج ولا يستطيع التصرف وهو يرى نجله يموت أمام عينيه ببطء حيث فقد نجله البصر وبدأت مضاعفات المرض تظهر عليه وبات فى أمس الحاجة للتدخل العاجل لإنقاذه .

للتواصل مع الحالة / 01208384765



الطالب أحمد بكر ووالده



الطالب فقد بصره



اشعات مقطعيه على المخ



قام بتركيب صمام فى الرأس



فحوصات طبية بحالته



تقارير طبية بحالة احمد



الطالب يحتاج لجراحة تكلفتها 100 الف جنيه



سنوات على المرض