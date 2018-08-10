صور.. محافظ الوادى الجديد يودِع حجاج الجمعيات الأهلية والقرعة باحتفالية

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

ودّع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، حجاج الجمعيات الأهلية بناء المحافظة المتجهين إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضه الحج هذا العام متمنيًا للجميع رحله ايمانيه وقبولًا من الرحمن.

كما ودع المحافظ حجاج القرعة فى احتفالية منذ قليل ضمن حجاج القرعة وذلك بقاعه على حريف بمدينه الخارجة برفقة اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد وعدد من المسؤولين بالمحافظة وقدم المحافظ خالص التهانى القلبية لجميع حجاج المحافظه كما طالبهم بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها ويحقق لها الأمن والأمان والاستقرار.

وأكد الزملوط على أنه تم توفير حافلات لنقل حجاج بيت الله الحرام من مدينة الخارجة إلى مطار القاهرة وكذلك من مدينة الفرافرة مجانا على أن يتم استقبالهم فى رحلة العودة ونقلهم إلى محل إقامتهم وذلك على نفقة المحافظة.

محافظ الوادى الجديد يودِع حجاج الجمعيات الأهلية



محافظ الوادى الجديد يودِع حجاج الجمعيات الأهلية



محافظ الوادى الجديد يودِع حجاج الجمعيات الأهلية



محافظ الوادى الجديد يودِع حجاج الجمعيات الأهلية