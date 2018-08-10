صور.. شرطة تشيلى تفرق مظاهرة اندلعت ضد مشروع "عمالة الشباب"

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

اندلعت أعمال عنف خلال مظاهرات شرك فيها المئات بالعاصمة التشيلية سانتياجو، مساء الخميس، احتجاجا على ضد مشروع عمالة الشباب الذى يتبناه الرئيس التشيلى سيباستيان بينيرا.

وأبرزت وكالة رويترز للأنباء الاشتباكات العنيفة مع المتظاهرين، وأطلقت الشرطة قنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق المحتجين .

وشهدت تشيلى مظاهرات عنيفة وأعمال عنف منذ عدة أشهر بسبب بطء التقدم فى إصلاح التعليم بالدولة .



أحد المتظاهرين يحمل لافتة ضد الرئيس



تصاعد العنف فى تشيلى