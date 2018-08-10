صور.. رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على حريق الغابات بالبرتغال

كتب حازم عادل تصوير وكالات

يواصل رجال الإطفاء فى البرتغال محاولات السيطرة على الحريق الهائل، الذى اشتعل فى الغابات بمنطقة مونشيكى بجنوب البرتغال، حيث يقوم رجال الإطفاء بعمليات التبريد خوفا من اشتعال الحريق مرة أخرى بسبب ارتفاع درجة الحرارة

وكانت باتريسيا كاسبار الناطقة باسم السلطة الوطنية للدفاع المدنى فى البرتغال أعلنت أنه تمت السيطرة على الحريق، الا أن خطر الحرائق ما زال كبيرا بسبب الظروف الجوية غير المؤاتية مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة فى الهواء.



سيارات الحماية المدنية أثناء السيطرة على حرائق الغابات



رجال الإطفاء يواصلون عمليات التبريد لعدم اشتعال الحريق مرة أخرى



أحد رجال الإطفاء أثناء السيطرة على حرائق الغابات



أحد رجال الإطفاء