video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 06:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على حريق الغابات بالبرتغال

الجمعة، 10 أغسطس 2018 05:17 م
صور.. رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على حريق الغابات بالبرتغال رجال الإطفاء يحاولون اليطرة على حريق الغابات بالبرتغال
كتب حازم عادل تصوير وكالات
إضافة تعليق
يواصل رجال الإطفاء فى البرتغال محاولات السيطرة على الحريق الهائل، الذى اشتعل فى الغابات بمنطقة مونشيكى بجنوب البرتغال، حيث يقوم رجال الإطفاء بعمليات التبريد خوفا من اشتعال الحريق مرة أخرى بسبب ارتفاع درجة الحرارة 
 
وكانت باتريسيا كاسبار الناطقة باسم السلطة الوطنية للدفاع المدنى فى البرتغال أعلنت أنه تمت السيطرة على الحريق، الا أن خطر الحرائق ما زال كبيرا بسبب الظروف الجوية غير المؤاتية مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة فى الهواء.
 
سيارات الحماية المدنية أثناء السيطرة على حرائق الغابات
سيارات الحماية المدنية أثناء السيطرة على حرائق الغابات
رجال الإطفاء يواصلون عمليات التبريد لعدم اشتعال الحريق مرة أخرى
رجال الإطفاء يواصلون عمليات التبريد لعدم اشتعال الحريق مرة أخرى
 
أحد رجال الإطفاء أثناء السيطرة على حرائق الغابات
أحد رجال الإطفاء أثناء السيطرة على حرائق الغابات
 
أحد رجال الإطفاء
أحد رجال الإطفاء
 
رجال الإطفاء يواصلون إطفاء حريق الغابات
رجال الإطفاء يواصلون إطفاء حريق الغابات

رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق

رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق
 
أحد رجال الإطفاء أثناء عمليات التبريد
أحد رجال الإطفاء أثناء عمليات التبريد
عمليات التبريد مستمرة وسط الغابات فى البرتغال
عمليات التبريد مستمرة وسط الغابات فى البرتغال
 
احتراق الاشجار
احتراق الاشجار
 
تفحم أحد السيارات
تفحم أحد السيارات
الغابات بعد اطفاء الحريق
الغابات بعد اطفاء الحريق

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأدخنة الكثيفة تغطى شواطئ جنوب البرتغال وسط حرائق مستمرة

مقتل رجل إطفاء فى حرائق كاليفورنيا وتراجع حدتها فى البرتغال وإسبانيا

حريق

حرائق الغابات

حريق البرتغال

البرتغال

الحماية المدنية




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة