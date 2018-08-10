صور.. ربة منزل تتهم طبيبا بمركز أورام المنصورة بالتسبب فى فقدان والدتها النطق

الغربية – مصطفى عادل

حررت سعاد عصام ربة منزل محضرا يحمل رقم 11528إدارى، ضد طبيب بمركز أورام المنصورة تتهمه بالإهمال الطبى والتسبب فى إصابة والدتها بشلل فى الأحبال الصوتية وفقدانها للصوت إثر إجراء عملية استئصال ورم بالغدة الدرقية داخل المركز.

وقالت ابنة المريضة لـ" اليوم السابع" أن والدتها أصيبت بورم بالغدة الدرقية منذ 5 سنوات، وتم إجراء فحوصات وتبين أن الورم حميد، وقام الطبيب بتحويلها لمركز أورام المنصورة لاستئصال الورم، وتم عمل فحوصات لها وقرر الأطباء أن الورم حميد ويجب استئصاله.

وأضافت أن الأطباء حصلوا على توقيع والدتها على إقرار ولم يخبروها بمضمونه، ثم حضر إليها طبيب بالمركز وأبلغها باحتمالية تركيب أنبوب شق حنجرى عقب اجراء العملية، مشيرة أن والدتها خرجت من غرفة العمليات على العناية المركزة بعد تركيب أنبوب الشق الحنجرى، وفوجئت بالطبيب خالد عطالله الذى قام بإجراء العملية رغم أنه لم يكن الطبيب المتابع للحالة يبلغها بأن الورم كان كبير الحجم، وسيتم إزالة أنبوب الشق الحنجرى بعد 3 أيام من إجراء العملية.

وأشارت أن حالة والدتها الصحية تدهورت عقب إجراء العملية، موضحة أنها تعانى صعوبة فى التنفس من الأنف والفم إلا عن طريق أنبوب الشق الحنجرى إلى جانب عدم استطاعتها شرب المياه حتى لا تتعرض للإصابة بالتهاب رئوى.

واستنجدت ابنة الضحية بشرطة النجدة وانتقل اليها أفراد الأمن بالمستشفى والدكتور عمر حمدى طبيب بالمستشفى وشرحت له ما حدث لوالدتها، قائلة:" قالى انتى عاوزة تحلى ولا تصعدى المشكلة.. والدتك هتقضى أيام بأنبوب الشق الحنجرى وبعدها هتعيش حياتها عادى وهترجع تتكلم وتتنفس بشكل طبيعى."

وأكدت أن حالة والدتها لم تشهد أى تحسن وتم تحويلها لطبيب تخاطب الذى كشف أنها أصيبت بشلل فى الأحبال الصوتية ولن تستطيع أن تتكلم مرة ثانية وهو ما دفعها لتحرير محضر ضد الدكتور خالد عطالله واتهمته بالإهمال الطبى والتسبب فى إحداث إصابتها.

وأضافت ابنة السيدة المصابة:" أمى مبقتش بتتكلم ولا بتعرف تنام زى البنى أدمين أو تشرب مياه حتى لا تصاب بالتهاب رئوى، ورحت لمدير المستشفى بوالدتى علشان يشوف حل إلا أنه رفض مقابلتنا."

وأشارت أنها توجهت لأحد الأطباء بالقاهرة لتوقيع الكشف الطبى عليها والذى أكد على ضرورة إجراء عملية توسيع للحنجرة ولكن نسبة نجاحها لا تتعدى 30%، مطالبة بمحاسبة الطبيب المتسبب بإحداث إصابتها وعرضها على الطب الشرعى لبيان الإصابات التى لحقت بها نتيجة لإجراء العملية الجراحية.



























































