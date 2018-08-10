video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 01:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ربة منزل تتهم طبيبا بمركز أورام المنصورة بالتسبب فى فقدان والدتها النطق

الجمعة، 10 أغسطس 2018 01:11 م
صور.. ربة منزل تتهم طبيبا بمركز أورام المنصورة بالتسبب فى فقدان والدتها النطق ربة منزل تتهم طبيبا بالتسبب فى فقدان والدتها النطق
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق

حررت سعاد عصام ربة منزل محضرا يحمل رقم 11528إدارى، ضد طبيب بمركز أورام المنصورة تتهمه بالإهمال الطبى والتسبب فى إصابة والدتها بشلل فى الأحبال الصوتية وفقدانها للصوت إثر إجراء عملية استئصال ورم بالغدة الدرقية داخل المركز.

وقالت ابنة المريضة لـ" اليوم السابع" أن والدتها أصيبت بورم بالغدة الدرقية منذ 5 سنوات، وتم إجراء فحوصات وتبين أن الورم حميد، وقام الطبيب بتحويلها لمركز أورام المنصورة لاستئصال الورم، وتم عمل فحوصات لها وقرر الأطباء أن الورم حميد ويجب استئصاله.

وأضافت أن الأطباء حصلوا على توقيع والدتها على إقرار ولم يخبروها بمضمونه، ثم حضر إليها طبيب بالمركز وأبلغها  باحتمالية تركيب أنبوب شق حنجرى عقب اجراء العملية، مشيرة أن والدتها خرجت من غرفة العمليات على العناية المركزة بعد تركيب أنبوب الشق الحنجرى، وفوجئت بالطبيب خالد عطالله الذى قام بإجراء العملية رغم أنه لم يكن الطبيب المتابع للحالة يبلغها بأن الورم كان كبير الحجم، وسيتم إزالة أنبوب الشق الحنجرى بعد 3 أيام من إجراء العملية. 

وأشارت أن حالة والدتها الصحية تدهورت عقب إجراء العملية، موضحة أنها تعانى صعوبة فى التنفس من الأنف والفم إلا عن طريق أنبوب الشق الحنجرى إلى جانب عدم استطاعتها شرب المياه حتى لا تتعرض للإصابة بالتهاب رئوى. 

واستنجدت ابنة الضحية بشرطة النجدة وانتقل اليها أفراد الأمن بالمستشفى والدكتور عمر حمدى طبيب بالمستشفى وشرحت له ما حدث لوالدتها، قائلة:" قالى انتى عاوزة تحلى ولا تصعدى المشكلة.. والدتك هتقضى أيام بأنبوب الشق الحنجرى وبعدها هتعيش حياتها عادى وهترجع تتكلم وتتنفس بشكل طبيعى." 

وأكدت أن حالة والدتها لم تشهد أى تحسن وتم تحويلها لطبيب تخاطب الذى كشف أنها أصيبت بشلل فى الأحبال الصوتية ولن تستطيع أن تتكلم مرة ثانية وهو ما دفعها لتحرير محضر ضد الدكتور خالد عطالله واتهمته بالإهمال الطبى والتسبب فى إحداث إصابتها.

وأضافت ابنة السيدة المصابة:" أمى مبقتش بتتكلم ولا بتعرف تنام زى البنى أدمين أو تشرب مياه حتى لا تصاب بالتهاب رئوى، ورحت لمدير المستشفى بوالدتى علشان يشوف حل إلا أنه رفض مقابلتنا."

وأشارت أنها توجهت لأحد الأطباء بالقاهرة لتوقيع الكشف الطبى عليها والذى أكد على ضرورة إجراء عملية توسيع للحنجرة ولكن نسبة نجاحها لا تتعدى 30%، مطالبة بمحاسبة الطبيب المتسبب بإحداث إصابتها وعرضها على الطب الشرعى لبيان الإصابات التى لحقت بها نتيجة لإجراء العملية الجراحية.

ربة منزل تتهم طبيبا بمركز أورام المنصورة بالتسبب فى فقدان والدتها النطق (1)
 

 

ربة منزل تتهم طبيبا بمركز أورام المنصورة بالتسبب فى فقدان والدتها النطق (2)
 

 

ربة منزل تتهم طبيبا بمركز أورام المنصورة بالتسبب فى فقدان والدتها النطق (3)
 

 

ربة منزل تتهم طبيبا بمركز أورام المنصورة بالتسبب فى فقدان والدتها النطق (4)
 

 

ربة منزل تتهم طبيبا بمركز أورام المنصورة بالتسبب فى فقدان والدتها النطق (5)
 

 

ربة منزل تتهم طبيبا بمركز أورام المنصورة بالتسبب فى فقدان والدتها النطق (6)
 

 

ربة منزل تتهم طبيبا بمركز أورام المنصورة بالتسبب فى فقدان والدتها النطق (7)
 

 

ربة منزل تتهم طبيبا بمركز أورام المنصورة بالتسبب فى فقدان والدتها النطق (8)
 

 

ربة منزل تتهم طبيبا بمركز أورام المنصورة بالتسبب فى فقدان والدتها النطق (9)
 

 

ربة منزل تتهم طبيبا بمركز أورام المنصورة بالتسبب فى فقدان والدتها النطق (10)
 

 

ربة منزل تتهم طبيبا بمركز أورام المنصورة بالتسبب فى فقدان والدتها النطق (11)
 

 

ربة منزل تتهم طبيبا بمركز أورام المنصورة بالتسبب فى فقدان والدتها النطق (12)
 

 

ربة منزل تتهم طبيبا بمركز أورام المنصورة بالتسبب فى فقدان والدتها النطق (13)
 

 

ربة منزل تتهم طبيبا بمركز أورام المنصورة بالتسبب فى فقدان والدتها النطق (14)
 

 

ربة منزل تتهم طبيبا بمركز أورام المنصورة بالتسبب فى فقدان والدتها النطق (15)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مريضة تتهم طبيبا بالتحرش وتحرر محضرًا بالواقعة فى أبو المطامير بالبحيرة

محامى يتهم أطباء مستشفى بطنطا بالتسبب فى وفاة زوجته بـ"ولادة قيصرية"

مركز أورام المنصورة

أخبار المحافظات

ربه منزل

أخبار الغربية

محافظة الغربية

المنصوره




لا تفوتك
غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

هل تجرّم "الصحة" الولادات القيصرية بدون دواع طبية.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

هل تجرّم "الصحة" الولادات القيصرية بدون دواع طبية.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة