صور.. المئات يفرون إلى نهر الدانوب بالمجر هربا من موجة الحر

(رويترز)

فى مهرجان (سيجيت) بالمجر يمنح نهر الدانوب المشاركين فرصة للانتعاش فى ظل درجات حرارة شديدة الارتفاع تجتاح معظم أنحاء أوروبا.

ومن المتوقع أن يحضر نحو 500 ألف شخص مهرجان الموسيقى والفنون المقام على مدى 7 أيام على جزيرة يحيط بها النهر فى العاصمة بودابست. ومن أهم المشاركين فيه من بريطانيا فرقة آركتيك مانكيز والمغنى ليام جالاجر والمغنية الأمريكية لانا دل ري.

وفى ظل درجة حرارة بلغت 35 مئوية طافت سيارات الإطفاء بالجزيرة لرش المياه فى أماكن إقامة المهرجان وتأهبت الخدمات الصحية كما كانت المشروبات متوفرة ومتاحة.

وقال ناثان بيتر من نيوزيلندا الذى يحضر المهرجان أفضل طريقة للبقاء منتعشا هو المكوث فى الظل وتناول الجعة والبقاء فى الماء. ونشر منظمو المهرجان المستمر حتى يوم الثلاثاء لافتات تحذر الحاضرين من مخاطر الطقس الحار حيث جرى تشغيل مقطع مصور بشكل متكرر على المنصات الرئيسية يحث الناس على شرب المزيد من المياه.

وما أن تبدأ الموسيقى يغادر الناس الشاطئ ويتجهون إلى العروض الموسيقية ومعهم مسدسات ممتلئة بالمياه للحفاظ على الانتعاش.



استرخاء سيدة قرب نهر الدانوب بالمجر



الاستمتاع بالمياه فى نهر الدانوب بالمجر



الهروب من حرارة الشمس إلى شاطئ نهر الدانوب بالمجر



جانب من استرخاء المشاركين



جانب من الاستمتاع بالمياه فى نهر الدانوب بالمجر



مرح ولعب قرب نهر الدانوب بالمجر



مشاركون فى المهرجان



مشاركون فى مهرجان للموسيقى يستمتعون بمياه النهر