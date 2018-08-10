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صور.. الإهمال والإشغالات تحاصر "الجامع الكبير" أول مسجد فى الزقازيق

الجمعة، 10 أغسطس 2018 06:00 ص
صور.. الإهمال والإشغالات تحاصر "الجامع الكبير" أول مسجد فى الزقازيق الإهمال والإشغالات تحاصر "الجامع الكبير"
الشرقية – إيمان مهنى
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الإهمال وتدنى مستوى النظافة والتشققات والتصدعات، هى السمة العامة لمسجد محمد على المعروف باسم مسجد "الجامع الكبير"، أول مسجد تم بناؤه على القناطر التسعة لتنشئ حوله مدينة الزقازيق قبل 200 عام.

ويتمتع مسجد "الجامع الكبير" المبنى على الطراز العثمانى بقيمة تاريخية لدى أهل محافظة الشرقية، وخطب على منابره كبار علماء الدين، وأدى فيه الصلوات الملوك، إلا أن المسجد عانى من الإهمال الشديد خلال السنوات الماضية، وانتقل "اليوم السابع" للرصد ما آل إليه من إهمال وإهدار قيمته التاريخية.

ففور دخولك من شارع القيصرية التجارى، حيث يقع المسجد والذى ينتهى بتمثال لمحمد على باشا، الذى يقف شاهدًا على الإهمال، ستجد صعوبة فى تحديد معالمه من كثرة الباعة والإشغالات، التى وصلت إلى باب المسجد الرئيسى، حيث تجد أقفاص الفواكه، وفرش للباعة ودراجات، فضلاً عن "التوك توك" الذى يعيق حركة الدخول والخروج، فقد طمست المئذنة وأركانها المزخرفة بالنقوش الإسلامية.

وشكا أهالى المنطقة من هذا الإهمال، ويقول محمد عبد المقصود: "والله تعبنا من سوء نظافة المسجد، رائحة السجاد كريهة، بالإضافة إلى انتهاك دورة المياه من قبل البائعين والإهمال فى نظافتها من العمال، الأمر الذى يؤذى المصلين".

ويكمل الحاج بدر الدين، الذى تجاوز الـ70 من العمر: أنا أصلى فى المسجد من 40 عاما فكل يوم حالته تسوء عن الذى قبله، فكانت هذه المنطقة أهم مناطق مدينة الزقازيق بجوها الشعبى الدفء وجدعنة أهل البلد، إلا أن كل هذا أصبح أطلال".

ويشير محمد منتصر، إلى أن أهالى المنطقة فى صدام دائم مع الآثار بسبب البيروقراطية، المسجد كان بلا كهرباء، فتطوعنا مجموعة من أهل الخير فى رمضان لإنارة المئذنة، وتوفير ميكروفون على حسابنا الخاص، دخلنا فى جدال مع مسئولى الآثار، المسجد له قيمة تاريخية لدى أهل الزقازيق، وإعادة ترميمه والحفاظ عليه أصبح ضرورة ملحة لإنقاذه قبل الانهيار.

مسجد الجامع الكبير
مسجد الجامع الكبير

 

الإشغالات تخفى معالمه
الإشغالات تخفى معالمه

 

الإشغالات
الإشغالات

 

الجامع الكبير
الجامع الكبير

 

تدنى مستوى النظافة
تدنى مستوى النظافة

 

تدنى مستوى النظافة
تدنى مستوى النظافة

 

دورات مياه سيئة
دورات مياه سيئة

 

الجامع الكبير
الجامع الكبير

 

الإهمال
الإهمال

 

الإهمال فى أركانه
الإهمال فى أركانه

 

مسجد الجامع
مسجد الجامع

 

الجامع الكبير
الجامع الكبير

 

الجامع الكبير
الجامع الكبير

 

 


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