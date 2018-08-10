صور.. اكتشاف سرداب فى روسيا عمره 6 آلاف عام

كتبت فاطمة شوقى

قال موقع "إسبانيش بويبلو" الصينى على نسخته الإسبانية إنه تم اكتشاف سرداب موتى عمره 6 آلاف عام، يحتوى على أشياء ثمينة.

وأشار الموقع إلى أنه تم اكتشاف السرداب فى طريق سريع قرب روستوف (جنوب غرب روسيا) بالقرب من نهر الدون.

وأضاف الموقع أن السرداب يحتوى على أقدم بقايا بشرية، ووفقا لعلماء الآثار فهذه البقايا تعود إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد.

وكان يوجد بقايا الهيكل العظمى داخل غرفة مبنية بالحجر التى كانت جزءا من سرداب الموتى تحت الأرض، والسبب فى بنائه هو توفير المواد الغذائية للمتوفى لمرورهم إلى العالم الآخر.

بالإضافة إلى ذلك كانت هناك أسلحة مصنوعة من النحاس، والتى هى مؤشر على الوضع الاجتماعى المرتفع للشخص المدفون هناك.



اكتشاف سرداب موتى عمره 6000 عاما