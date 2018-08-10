صور.. إنقاذ عدد كبير من المهاجرين قبالة السواحل الليبية

كتب حازم عادل - تصوير وكالات

نجحت منظمة سوس ميدترين و أطباء بلا حدود، فى إنقاذ عدد كبير من المهاجرين، من على متن قارب صغير، بالقرب من السواحل الليبية فى البحر الأبيض المتوسط، خلال عملية البحث والإنقاذ التى تقوم بها المنظمات الدولية.

والقت المنظمة خطاب ترحيب بالمهاجرون بعد إنقاذهم وسط فرحة ممن كانوا على متن القارب.

وكانت منظمة "أوبن آرمس" أنقذت 87 مهاجرا غير شرعيا من ضمنهم 12 قاصرا، الأسبوع الماضى بالبحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبية، واستقبلتهم إسبانيا.