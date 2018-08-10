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الجمعة، 10 أغسطس 2018 09:27 م
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صور.. إنقاذ عدد كبير من المهاجرين قبالة السواحل الليبية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 07:52 م
صور.. إنقاذ عدد كبير من المهاجرين قبالة السواحل الليبية المهاجرين أثناء إنقاذهم
كتب حازم عادل - تصوير وكالات
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نجحت منظمة سوس ميدترين و أطباء بلا حدود، فى إنقاذ عدد كبير من المهاجرين، من على متن قارب صغير، بالقرب من السواحل الليبية فى البحر الأبيض المتوسط، خلال عملية البحث والإنقاذ التى تقوم بها المنظمات الدولية.
 
والقت المنظمة خطاب ترحيب بالمهاجرون بعد إنقاذهم وسط فرحة ممن كانوا على متن القارب.
 
وكانت منظمة "أوبن آرمس" أنقذت 87 مهاجرا غير شرعيا من ضمنهم 12 قاصرا، الأسبوع الماضى بالبحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبية، واستقبلتهم إسبانيا.
 
إنقاذ عدد كبير من المهاجرين الأفارقة
إنقاذ عدد كبير من المهاجرين الأفارقة

المهاجرين أثناء تواجدهم بالقرب من السواحل الليبية
المهاجرين أثناء تواجدهم بالقرب من السواحل الليبية

إنقاذ عدد كبير من المهاجرين على قارب خشبى
إنقاذ عدد كبير من المهاجرين على قارب خشبى

احد المهاجرين أثناء فحص هاتفه المحول بعد إنقاذه
احد المهاجرين أثناء فحص هاتفه المحول بعد إنقاذه

المهاجرين عن متن القارب قبل إنقاذهم
المهاجرين عن متن القارب قبل إنقاذهم

فرحة المهاجرين عقب رؤية سفينة الانقاذ
فرحة المهاجرين عقب رؤية سفينة الانقاذ

المهاجرين يشكرون ربنا بعد إنقاذهم
المهاجرين يشكرون ربنا بعد إنقاذهم

المهاجرون فى عرض البحر المتوسط
المهاجرون فى عرض البحر المتوسط

فرحة المهاجرين
فرحة المهاجرين

المهاجرين قبل نقلهم على سفينة الانقاذ
المهاجرين قبل نقلهم على سفينة الانقاذ

المهاجرين أثناء الاستماع لخطاب الترحيب
المهاجرين أثناء الاستماع لخطاب الترحيب

نظرة يأس لاحد الاطفال على قارب المهاجرين
نظرة يأس لاحد الاطفال على قارب المهاجرين

اثناء انقاذ المهاجرين
اثناء انقاذ المهاجرين

المهاجرين الافرقه على متن القارب الخشبى
المهاجرين الافرقه على متن القارب الخشبى

الافارقه لحظة انقاذهم
الافارقه لحظة انقاذهم

المهاجرين اثناء نقلهم لسفينة الانقاذ
المهاجرين اثناء نقلهم لسفينة الانقاذ

سيلفى للمهاجرين بعد انقاذهم
سيلفى للمهاجرين بعد انقاذهم

سفينة الإنقاذ MV Aquarius
سفينة الإنقاذ MV Aquarius

المهاجرين غير الشرعين
المهاجرين غير الشرعين

المهاجرين أثناء القاء خطبة الترحيب
المهاجرين أثناء القاء خطبة الترحيب

خطبة ترحيب من المنظمة للمهاجرين
خطبة ترحيب من المنظمة للمهاجرين

المهاجرين يستريحون بعد انقاذهم
المهاجرين يستريحون بعد انقاذهم

 


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