video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. إندونيسيون يؤدون صلاة الجمعة فى الخيام بعد انهيار المبانى بسبب الزلزال

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:55 ص
صور.. إندونيسيون يؤدون صلاة الجمعة فى الخيام بعد انهيار المبانى بسبب الزلزال إندونيسيون يؤدون صلاة الجمعة
رويترز
إضافة تعليق

أدى مسلمو أندونيسيا صلاة الجمعة، فى مركز إجلاء من الخيام فى جزيرة لومبوك، بعدما دمرت العديد من المبانى بسبب الهزات الأرضية التى شهدتها الجزيرة مؤخرا.   

وفى وقت سابق، أعلن الإعلام الرسمى فى إندونيسيا، الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب جزيرة "لومبوك" مؤخرا قد ارتفعت إلى 347 قتيلا وسط تضارب فى أعداد القتلى.

وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن معظم القتلى وقعوا فى الجانب الشمالى من الجزيرة وأن 1447 آخرين قد أصيبوا جراء الزلزال الذى بلغت قوته 6ر9 درجة على مقياس ريختر، وتم تشريد 165 ألف آخرين.

يشار إلى أن أحدث تقديرات الحكومة أفادت بأن 20 ألف شخص فى حاجة للمساعدة فيما تم تدمير قرابة 80 بالمائة من المبانى ويعانى عمال الإغاثة للوصول إلى المناطق المتضررة جراء الكارثة.

الصلاة فى إندونيسيا
الصلاة فى إندونيسيا

 

إندونيسيون يؤدون صلاة الجمعة فى الخيام بعد انهيار المبانى بسبب الزلزال
إندونيسيون يؤدون صلاة الجمعة فى الخيام بعد انهيار المبانى بسبب الزلزال

 

جانب من الدمار
جانب من الدمار

 

دمار بسبب الزلزال
دمار بسبب الزلزال

 

صلاة الجمعة فى إندونيسيا
صلاة الجمعة فى إندونيسيا

 

مسلمو إندونيسيا
مسلمو إندونيسيا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إندونيسيا: عدد قتلى زلزال جزيرة لومبوك يصل إلى أكثر من 259 شخصا

ارتفاع حصيلة المصابين الفرنسيين مجددًا جراء زلزال إندونيسيا إلى 20 شخصًا

اندونيسيا

اخبار اندونيسيا

اخبار العالم

زلزال اندونيسيا




لا تفوتك
غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

هل تجرّم "الصحة" الولادات القيصرية بدون دواع طبية.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

هل تجرّم "الصحة" الولادات القيصرية بدون دواع طبية.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة