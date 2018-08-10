video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 08:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا والصين تُعرقلان محاولة أمريكية لفرض عقوبات جديدة على بيونج يانج

الجمعة، 10 أغسطس 2018 07:51 ص
روسيا والصين تُعرقلان محاولة أمريكية لفرض عقوبات جديدة على بيونج يانج دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
الامم المتحدة (أ ف ب)
إضافة تعليق

عرقلت روسيا والصين الخميس طلبًا قدّمته الولايات المتحدة لإضافة مصرف روسى وأحد الأشخاص وكيانَين كوريَين شماليَين إلى اللائحة السوداء للعقوبات التابعة للأمم المتحدة، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

الأسبوع الماضي، طلبت الولايات المتحدة من لجنة تابعة للأمم المتحدة تجميد أصول مصرف "أغروسويوز كوميرشال بنك" المُتهم بمساعدة كوريا الشمالية على التهرّب من قيود فرضتها الأمم المتحدة على التعاملات المالية.

ويستهدف الطلب الأميركى أيضًا رى جونغ وون نائب ممثّل بنك التجارة الخارجية الكورى الشمالي، بالإضافة إلى شركتين كوريتين شماليتين.

وفى ردّ موجّه إلى مجلس الأمن الدولى، شكّكت روسيا فى هذه المزاعم، بينما أبلغت الصين المجلس بأنها تُعارض العقوبات التى اقترحتها الولايات المتحدة.

وقالت البعثة الروسيّة لدى الأمم المتحدة فى رسالة إلى المجلس اطّلعت عليها وكالة فرانس برس "نريد أن نؤكّد أنّ الطلبات المقدّمة إلى اللجنة يجب أن تكون مدعومة بما يكفى من المعلومات".

وجاء هذا الطلب الأمريكى فى أعقاب قرار وزارة الخزانة الأمريكية، بفرض عقوبات أحادية الجانب على البنك الروسى والمسؤول الكورى الشمالى والشركتَين الوهميتين، والشركتان هما "داندونغ زونغشينغ إنداسترى أند ترايد كومباني" و"كوريا أونغوم كوربوريشن".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يحدد 2020 هدفا لإنشاء قوة فضاء عسكرية أمريكية

روسيا

الصين

محاولة أمريكية

فرض عقوبات جديدة

بيونج يانج




لا تفوتك
غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

هل تجرّم "الصحة" الجراحات القيصرية كما فعلت مع الختان؟.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

هل تجرّم "الصحة" الجراحات القيصرية كما فعلت مع الختان؟.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة