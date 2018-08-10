روسيا والصين تُعرقلان محاولة أمريكية لفرض عقوبات جديدة على بيونج يانج

الامم المتحدة (أ ف ب)

عرقلت روسيا والصين الخميس طلبًا قدّمته الولايات المتحدة لإضافة مصرف روسى وأحد الأشخاص وكيانَين كوريَين شماليَين إلى اللائحة السوداء للعقوبات التابعة للأمم المتحدة، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

الأسبوع الماضي، طلبت الولايات المتحدة من لجنة تابعة للأمم المتحدة تجميد أصول مصرف "أغروسويوز كوميرشال بنك" المُتهم بمساعدة كوريا الشمالية على التهرّب من قيود فرضتها الأمم المتحدة على التعاملات المالية.

ويستهدف الطلب الأميركى أيضًا رى جونغ وون نائب ممثّل بنك التجارة الخارجية الكورى الشمالي، بالإضافة إلى شركتين كوريتين شماليتين.

وفى ردّ موجّه إلى مجلس الأمن الدولى، شكّكت روسيا فى هذه المزاعم، بينما أبلغت الصين المجلس بأنها تُعارض العقوبات التى اقترحتها الولايات المتحدة.

وقالت البعثة الروسيّة لدى الأمم المتحدة فى رسالة إلى المجلس اطّلعت عليها وكالة فرانس برس "نريد أن نؤكّد أنّ الطلبات المقدّمة إلى اللجنة يجب أن تكون مدعومة بما يكفى من المعلومات".

وجاء هذا الطلب الأمريكى فى أعقاب قرار وزارة الخزانة الأمريكية، بفرض عقوبات أحادية الجانب على البنك الروسى والمسؤول الكورى الشمالى والشركتَين الوهميتين، والشركتان هما "داندونغ زونغشينغ إنداسترى أند ترايد كومباني" و"كوريا أونغوم كوربوريشن".