رئيس البرازيل يشيد برؤية الأزهر حول المواطنة كبديل لمصطلح الأقليات

كتب لؤى على

استقبل ميشيل تامر رئيس جمهورية البرازيل، بمكتبه الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها للبرازيل بدعوة من اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل، حيث تناول اللقاء سبل دعم التعاون والتواصل المستقبلي بين الأزهر الشريف والمؤسسات البرازيلية.

وناقش الطرفان المواطنة كبديل لمصطلحات الأقلية والأكثرية الذى طرحه الأزهر فى مؤتمره " الحرية والمواطنة"، حيث أكد الرئيس البرازيلى على أن بلاده تنتهج هذا الفكر ولا توجد تفرقة بين المواطنين، مشيدا برؤية الأزهر الشريف حول قضية المواطنة وأنها قضية هامة لتعاون الإنسانى والعيش المشترك.

كان وكيل الأزهر الشريف قد قام بزيارة عدد من المسئولين البرازيليين "وزير التجارة والصناعة ووزير شئون الرئاسة"، وتم التباحث حول دفع التعاون المستقبلي بين مصر والبرازيل خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء السفير علاء الدين رشدى سفر مصر بالبرازيل، والدكتور محمد الزغبى، رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل، والدكتور خليل كرم رئيس الكتلة العربية بالبرلمان البرازيلى.