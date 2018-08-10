video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 01:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس إندونيسيا يختار رجل دين نائبا له فى اقتراع 2019

الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:13 ص
رئيس إندونيسيا يختار رجل دين نائبا له فى اقتراع 2019 رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو
(رويترز)
إضافة تعليق

قال الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، إنه اختار رجل الدين معروف أمين البالغ من العمر 75 عاما ليخوض معه الانتخابات الرئاسة العام المقبل على منصب نائب الرئيس.

كما أعلن الجنرال السابق برابو سوبيانتو ترشحه مجددا للسباق الرئاسى مرفقا معه على بطاقة الاقتراع ساندياجو أونو نائب حاكم جاكرتا على منصب نائب الرئيس.

وتجرى إندونيسا، وهى ثالث أكبر دولة ديمقراطية وأكبر دولة ذات أغلبية مسلمة فى العالم، الانتخابات فى أبريل المقبل.

ويتوقع أن تكون الانتخابات تكرارا لاقتراع الرئاسة عام 2014 عندما هزم ويدودو الوافد الجديد على الساحة السياسية برابو الذى له علاقات قوية بنخب الأعمال والجيش فى البلاد.

ويوصف ويدودو بأنه شخص معتدل يحظى بشعبية وله جدول أعمال إصلاحى بينما يتبنى منافسه برابو نهجا قوميا ويتسم بشخصية مؤثرة وله علاقات قوية بالإسلاميين.

ويرأس أمين مجلس علماء إندونيسيا كما يعمل ضمن فريق مستشارى الرئيس وسبق له العمل بمجالس محلية وبالبرلمان.

وقال الرئيس ويدودو "ربما هناك تساؤلات من الناس فى كل أنحاء إندونيسيا عن سبب اختيار الأستاذ الدكتور معروف أمين. أنه شخصية دينية حكيمة".

وأضاف الرئيس "أعتقد أننا نكمل بعضنا البعض على المستوى القومى والديني".

لكن أندرياس هارسونو الباحث بمنظمة (هيومن روايتس ووتش) المعنية بحقوق الإنسان أبلغ رويترز بأن أمين أشرف على زيادة فى حالة من عدم التسامح الدينى فى أنحاء أندونيسيا، البلد المتعدد الذى توجد به أقليات كبيرة.، وقال برابو إنه مدعوم من ثلاثة أحزاب كبيرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور ..سفير إندونيسيا مصر يثمن التعاون بين البلدين فى مجال التعليم

إندونيسيا: عدد قتلى زلزال جزيرة لومبوك يصل إلى أكثر من 259 شخصا

رئيس إندونيسيا

إندونيسيا

الانخابات في إندونيسيا

انتخابات إندونيسيا




لا تفوتك
وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة