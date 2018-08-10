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الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:57 م
خالد صلاح
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رئيسة تشيلى السابقة تترأس منصب المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:24 م
رئيسة تشيلى السابقة تترأس منصب المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رئيسة تشيلى السابقة باتشيليت
(أ ش أ)
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وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعيين رئيسة تشيلى السابقة ميشيل باتشيليت فى منصب المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلفا للأردنى زيد رعد الحسين.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة عن عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قوله: إن باتشيليت تتسلم منصبها فى مرحلة تتصاعد فيها الكراهية وانعدام المساواة فى العالم.

وأشارت القناة إلى أنه من المقرر أن تتسلم باتشيليت مهام منصبها اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل.

يذكر أن باتشيليت (66 عاما) سياسية تشيلية اشتراكية، وهى أول امرأة تتولى منصب الرئاسة فى بلادها، ولمرتين فى 2006 – 2010 و2014 – 2018.

 


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