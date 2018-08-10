دواوين الوزارات×24 ساعة.. الكهرباء:مصر ستصبح مركزا محوريا لتصدير الطاقة

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

"لجنة الفيروسات الكبدية: نستعين بقواعد بيانات "الوطنية للانتخابات"

وزارة التموين:

التموين تعلن ارتفاع عدد المحال المشاركة بالأوكازيون لـ1960 محلا حتى الآن

وزارة التضامن الاجتماعى:

التضامن تؤكد وصول 7267 من حجاج الجمعيات إلى الأراضى المقدسة حتى الآن

وزارة التربية والتعليم:

"التعليم" تعلن استحقاق 15540 ورقة للزيادة بعد تظلمها بالثانوية العامة

وزارة الإسكان:

​"الإسكان" تبيع 2340 وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة في أسبوع

وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف يلتقى الواعظات قبل سفرهن إلى معسكر التدريب بالإسكندرية.. صور

وزارة الزراعة:

تعرف على كميات أضاحى العيد وأسعارها وأماكن الاستلام المطروحة × 13 محافظة

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول خطة الأنشطة المستقبلية لمعهد إعداد القادة

وزارة الكهرباء:

الكهرباء: مصر ستصبح مركزا محوريا لتصدير الطاقة للدول المجاورة

وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:

وزيرة الهجرة تلتقى العالم المصرى هشام العسكرى لبحث نتائج مؤتمر مصر تستطيع