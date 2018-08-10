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الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:04 م
خالد صلاح
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خطة لتفعيل دور الشباب فى حل القضايا المجتمعية بملوى بالمنيا

الجمعة، 10 أغسطس 2018 11:51 ص
خطة لتفعيل دور الشباب فى حل القضايا المجتمعية بملوى بالمنيا جانب من الاجتماع
فريق المحافظات
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ناقش إبرهيم العربى رئيس مركز ملوي بالمنيا، خطة المركز المعدة بشأن مشاركة الشباب بشكل تفاعلي والاسترشاد بأفكارهم البناءة في حل القضايا المجتمعية ، تنفيذا لتوجيهات رئاسة الجمهورية بإشراك الشباب بشكل تفاعلي في حل القضايا المجتمعية بالتعاون مع اجهزة الدولة المعنية ، وذلك في إطار الحرص على دعم وتفعيل دور الشباب في المجتمع وتفعيل دور لجان المسائلة المجتمعية للمساعدة في كيفية إيجاد حلول مجتمعية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس المركز بحضور نواب المركز ورؤساء القرى ورؤساء الأحياء ومسؤلى التموين والتضامن الاجتماعي والتعليم و الأزهر، وأكد رئيس المركز أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بفئة الشباب وتقدم كل أوجه الدعم لهم في كافة المجالات لأنهم جيل المستقبل وبناة الوطن.

كما وجه رئيس المركز الحضور بالتواجد وسط فئة الشباب وعقد لقاءات دورية معهم والاستماع لأفكارهم والحلول المطروحة من قبلهم للمشكلات التى يواجهها أهالى المركز مع قبول الافكار الصالحة للتنفيذ من حيث التكلفة والمدة الزمنية وتسهم فى اعلاء المصلحة العامة.

كما كلف رئيس المركز الحضور بدراسة إمكانية تنفيذ عدد من المبادرات لتحفيز الشباب واستغلال طاقاتهم كنظافة الاحياء والشوارع الرئيسية بالمدينة " نظافة ـ تشجير ـ دهانات " وتنظيم مسابقات فى مجال الشباب والرياضة ومحو أمية الأهالى من ابناء القرى والتوعية بتنظيم الاسرة والحد من الاستغلال الاقتصادى للأطفال.

 

 

 

 


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