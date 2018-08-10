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حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع مدينة الزقازيق بالشرقية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:25 م
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع مدينة الزقازيق بالشرقية جانب من الحملة
الشرقية - إيمان مهنى
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شهدت مدينة الزقازيق بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية "إدارة شرطة المرافق" وشرطة المصنفات، حملة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على الطرق والشوارع الرئيسية وإزالة الباعة الجائلين وغلق المحال التجارية المخالفة غير المرخصة.

وشنت الحملة  بمناطق  "كوبري القناطر التسعة – ترعة المسلمية وشارع ترعة القنايات البحري وبوليس النجدة – وشارع أبو نضارة وخلف مستشفى المبره – القومية – وفلل الجامعة – وشارع طلبة عويضة – وشارع جامع الفتح - و الحلقة و كوبري ابو عميرة – شارع المكاتب – شارع مولد النبي  " لإعادة الإنضباط في الشارع وفتح الطرق أمام الحركة المرورية وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

يأتى ذلك في إطار تعليمات  اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية  لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات  رفع الإشغالات وغلق المحال التجارية المخالفة وإزالة التعديات المعيقة للحركة المرورية لفتح الطريق أمام المواطنين والسيارات، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانوينة حيال أصحاب التجارية المخالفة لإعادة الإنضباط فى الشارع .

 

محافظ-الإسماعيلية-يتفقد-المعرض-الدائم-للسلع-الأساسية--(1)
 

محافظ-الإسماعيلية-يتفقد-المعرض-الدائم-للسلع-الأساسية--(3)
 

محافظ-الإسماعيلية-يتفقد-المعرض-الدائم-للسلع-الأساسية--(7)
 

محافظ-الإسماعيلية-يتفقد-المعرض-الدائم-للسلع-الأساسية--(9)
 

محافظ-الإسماعيلية-يتفقد-المعرض-الدائم-للسلع-الأساسية--(10)
 

محافظ-الإسماعيلية-يتفقد-المعرض-الدائم-للسلع-الأساسية--(12)
 

محافظ-الإسماعيلية-يتفقد-المعرض-الدائم-للسلع-الأساسية--(15)
 
 
 

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