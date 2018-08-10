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الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:57 م
خالد صلاح
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حجز 13 توك توك ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 30ألف جنيه غرامات فورية بالغربية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:03 م
حجز 13 توك توك ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 30ألف جنيه غرامات فورية بالغربية حجز 13 توك توك
الغربية – عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق، وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 69 مخالفة السرعة المقررة، وحجر 13توك توك ودراجات  بخارية بدون لوحات، وضبط  124 مخالفة انتظار خاطىء وسحب 287 رخصة متنوعة، و54 مخالفة تحدث فى المحمول اثناء القيادة، وتحصيل 30ألف و500جنيه غرامات فورية.
 
 
حجز13توك-توك-ودراجة-نارية-بدون-لوحات-وتحصيل30ألف-جنيه-غرامات-فورية-بالغربية-(3)
 

حجز13توك-توك-ودراجة-نارية-بدون-لوحات-وتحصيل30ألف-جنيه-غرامات-فورية-بالغربية-(4)
 

حجز13توك-توك-ودراجة-نارية-بدون-لوحات-وتحصيل30ألف-جنيه-غرامات-فورية-بالغربية-(1)
 

حجز13توك-توك-ودراجة-نارية-بدون-لوحات-وتحصيل30ألف-جنيه-غرامات-فورية-بالغربية-(2)
 

حجز13توك-توك-ودراجة-نارية-بدون-لوحات-وتحصيل30ألف-جنيه-غرامات-فورية-بالغربية-(5)
 

حجز13توك-توك-ودراجة-نارية-بدون-لوحات-وتحصيل30ألف-جنيه-غرامات-فورية-بالغربية-(6)
 
 

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