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خالد صلاح
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تنفيذ 180 إزالة إدارية خلال حملة لرفع الاشغالات ببنى مزار بالمنيا

الجمعة، 10 أغسطس 2018 01:09 م
تنفيذ 180 إزالة إدارية خلال حملة لرفع الاشغالات ببنى مزار بالمنيا حملة إزالة على التعديات
فريق المحافظات
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أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، 180 حالة إزالة إدارية وذلك خلال حملة لرفع الإشغالات ، نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق بشارعي الجمهورية وبورسعيد من اجل الحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور.

وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز ، إن الحملة أسفرت أيضا عن تحرير 19 محضر إشغال طريق و 11 محضر نظافة عامة و 6 محاضر بدون ترخيص مؤكداً أن المجلس لا يألوا جهداً في رفع وإزالة حالات الإشغالات بصفة دورية على مستوى الأحياء والشوارع الرئيسية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما أزالت مديرية الزراعة بالمنيا، 132حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 11 فدان و16قيراط و سهم، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها مديرية الزراعة على مستوى مراكز المنيا في الفترة من 1 وحتى7 أغسطس الجاري، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال المهندس عبد العاطى صديق مديرمديرية الزراعة بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن إزالة حالتين تعدي بمركز العدوة  بمساحة 2 قيراط و6 سهم، وحالتين تعدى بمركز مغاغة بمساحة 2 قيراط و18سهم، و15حالة بمركز بني مزار بمساحة10قيراط وسهم، وحالتين بمركز مطاي بمساحة5قيراط ، و 10حالات بسمالوط بمساحة8 قيراط و8 سهم ، و حالة بمركز المنيا بمساحة  15 سهم، و 24 حالة بملوي بمساحة 7 فدان و 10 قيراط و11 سهم، و75 حالة بمركز ديرمواس على مساحة 3 فدان و8 سهم، بالإضافة إلي حالة إصلاح زراعي بمساحة  قيراط و6 سهم.

وأضاف أن هذه الحملات تأتى في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

 

 


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