تنفيذ المرحلة الأولى من منافذ بيع الخريجيين بالوادى الجديد بـ4,7 مليون جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادى الجديد فى بيان له اليوم الجمعة عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع منافذ بيع البيع لصالح شباب الخريجيين بمركزى الداخلة والخارجة بإجمالى 71 منفذ بيع بتكلفة بلغت حوالى 4 مليون و700 ألف جنيه بتمويل من صندوق تحيا مصر وصندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف حسين لأنه تم الانتهاء من تنفيذ 22 منفذ بيع بمدينة الخارجة و49 آخرين بمدينة موط بمركز الداخلة كمرحلة أولى من مشروع يستهدف إقامة 200 منفذ بيع مؤكدا على أنه يجرى تجهيز التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الثانى من المشروع بإجمالى 129 منفذ آخرين لصالح الشباب.

وفى سياق آخر، أعلنت الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد عن بدء وحدة الملاريا فى اعمال رش البرك والمستنقعات على مستوى مراكز المحافظة الخمسة لمكافحة ناقلات الامراض من الحشرات وخاصة البعوض.

وأضافت مشرف فى بيان لها اليوم الجمعة أن أعمال الرش تتضمنت رش 19 بركة ومستنقع على مستوى مراكز وقرى المحافظة بمواد كيميائية لمكافحة الحشرات وناقلات الأمراض التى تنقل أمراض الملايا والأمراض التى تصيب الماشية ومنها مرض الجلد العقدى.