تغريم 3 أشخاص وحبس آخر 4 أشهر لاعتدائهم على نجيب ساويرس فى قبرص عام 2016

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "قبرص ميل" القبرصية، إنه تم تغريم ثلاثة أشخاص بمبلغ ألفى يورو عن كل منهم لاعتدائهم على رجل الأعمال نجيب ساويرس خلال مشاجرة فى عام 2016، وتم الحكم على رجل آخر متورط فى الأمر بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ 3 سنوات.

وأدانت المحكمة الأربعة فى وقت سابق هذا الأسبوع نتيجة الاعتداء على ساويرس وإصابته بمنطقة أييا نابا عام 2016، وقالت المحكمة إن هذا السلوك يجب معاقبته حيث أنه يعزز الخوف والعنف.

وكان ساويرس قد أبلغ الشرطة أنه تعرض ومرافقيه للاعتداء فى 30 سبتمبر 2016 من قبل 4 أشخاص، قبل ساعات من وضع حجر الأساس لمنتجع سياحى بالمنطقة.