video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 08:37 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تغريم 3 أشخاص وحبس آخر 4 أشهر لاعتدائهم على نجيب ساويرس فى قبرص عام 2016

الجمعة، 10 أغسطس 2018 07:41 م
تغريم 3 أشخاص وحبس آخر 4 أشهر لاعتدائهم على نجيب ساويرس فى قبرص عام 2016 رجل الأعمال نجيب ساويرس
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت صحيفة "قبرص ميل" القبرصية، إنه تم تغريم ثلاثة أشخاص بمبلغ ألفى يورو عن كل منهم لاعتدائهم على رجل الأعمال نجيب ساويرس خلال مشاجرة فى عام 2016، وتم الحكم على رجل آخر متورط فى الأمر بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ 3 سنوات.

 

وأدانت المحكمة الأربعة فى وقت سابق هذا الأسبوع نتيجة الاعتداء على ساويرس وإصابته بمنطقة أييا نابا عام 2016، وقالت المحكمة إن هذا السلوك يجب معاقبته حيث أنه يعزز الخوف والعنف.

 

وكان ساويرس قد أبلغ الشرطة أنه تعرض ومرافقيه للاعتداء فى 30 سبتمبر 2016 من قبل 4 أشخاص، قبل ساعات من وضع حجر الأساس لمنتجع سياحى بالمنطقة.

 


إضافة تعليق

نجيب ساويرس

قبرص

ساويرس




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة