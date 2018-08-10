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تعرف على وحدة معالجة الحديد والمنجنيز بقرية مسارة بديروط فى أسيوط

الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:00 ص
تعرف على وحدة معالجة الحديد والمنجنيز بقرية مسارة بديروط فى أسيوط حديد
اسيوط – ضحا صالح
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تعتبر وحدة معالجة الحديد والمنجنيز بقرية مسارة بمركز ديروط من أهم المشروعات الحيوية التي تخدم أهالي مركز ديروط وفقًا لبرنامج تنمية المحافظة ورؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

وفى السطور التالية نقدم أبرز المعلومات عنها:

1- تقع وحدة معالجة الحديد والمنجنيز بقرية مسارة بمركز ديروط شمال محافظة اسيوط

2- يدخل ضمن المشروع تطوير شبكات المياه بين قريتى مسارة وكوم بوها بديروط بطول 10 كم

3- تم تنفيذ الوحدة بمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تصل إلى 35 مليون جنيه

4- يستهدف المشروع حوالى 38 الف نسمة وذلك فى إطار خطة المحافظة للتوسع فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والانتهاء منها فى مواعيدها المقررة وإزالة العقبات أمام التنفيذ.

5- تم إعلان التشغيل التجريبى للوحدة والضغط على زر التشغيل لتعمل جميع طلمبات المياه في نهاية شهر يوليو الماضي ليتم إعلان التشغيل التجريبى للوحدة لتعمل بكامل طاقتها.

6- تخدم الوحدة فى مرحلتيها الأولى والثانية مركز ديروط بالكامل

7- يصل عدد المستفيدين من الوحدة إلى أكثر من 50 ألف نسمة بقريتى مسارة وكوم بوها وتوابعهما بمركز ديروط

8- تعمل المحطة بطاقة تصميمية حوالى 150 لترًا / ثانية

9- تبلغ طاقتها الاستيعابية 86000 م3/يوم وتتكون من 2 خزان علوى وأطوال شبكات 106 كيلومترات وتخدم المركز والمدينة خلال مرحلتين .


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