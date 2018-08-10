تعرف على إجراءاتقبول طلاب الشهادات الفنية بتنسيق 2018 × 12 معلومة

وائل ربيعى

بعد إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، انطلاق تنسيق الشهادات الفنية يوم الإثنين المقبل وحتى يوم الأحد الموافق 19 أغسطس الجارى، يرصد "اليوم السابع"، إجراءات وشروط تقدم طلاب الشهادات الفنية بتنسيق 2018 فى النقاط التالية.

1- يتقدم الطلاب بحد أدنى 60% للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات.

2- دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 60% فأكثر

3- دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدى الخدمات الصحية 75% فأكثر.

4- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها بنسبة 60% فأكثر.

5- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمه الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى 60% فأكثر.

6- دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات.

7- دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز.

8- دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات 75% فأكثر

9- تحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% فقط من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة.

10- يكون ثلثا هذه النسبة للشهادات الفنية "نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية") ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات.

11- يتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

12- الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالصف الثالث بهذه المعاهد.